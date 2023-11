Confira o funcionamento das unidades da Polícia Civil neste feriado (15)

Algumas unidades da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) funcionarão em horário diferenciado, nesta quarta-feira (15), em razão do feriado da Proclamação da República, conforme Decreto Nº 273-S, publicado em 02 de fevereiro de 2023, no Diário Oficial do Estado.

A Central de Teleflagrante funcionará normalmente. Ela reúne todas as Delegacias da Polícia Civil do Espírito Santo que trabalham em regime de plantão 24 horas, e é responsável por receber e processar, simultaneamente, ocorrências provenientes de diversos municípios, por meio do atendimento remoto por videochamada. Clique e confira as unidades 24 horas.

Estarão disponíveis 24 horas a Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), responsável por atender as vítimas de violência doméstica e familiar, e o plantão do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP), que atende às ocorrências de crime contra a vida nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

As liberações de corpos e exame de corpo de delito poderão ser feitas no Departamento Médico-Legal (DML) de Vitória e nos Serviços Médico-Legais (SML) de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e de Colatina, que manterão os atendimentos em regime de plantão 24 horas.

O plantão da Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), que atende qualquer ocorrência flagrancial que tenha algum adolescente envolvido na condição de autor, funcionará entre 8h e 16h. Após esse horário, as ocorrências com adolescente apreendido devem ser apresentadas na Delegacia Regional.

Unidades fechadas:



As Delegacias Especializadas, Distritais e unidades administrativas estarão fechadas nesta quarta-feira (15). Essas unidades operam de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, somente em dias úteis.

Registro de Boletim de Ocorrência



Além das Delegacias de Polícia disponíveis 24 horas, o cidadão ainda dispõe da Delegacia On-line (Deon) para o registro de vários crimes sem sair de casa. Só não são aceitos na Deon o registro dos crimes de homicídios, estupro, sequestro e furto e roubo de veículo. O site para registro do boletim de ocorrência via internet é o http://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

Para utilizar o serviço, é necessário ser maior de 18 anos, ter um e-mail válido e acessar o site pelo computador, pois a plataforma não é compatível com smartphones. A Delegacia On-line só aceita registros de fatos que aconteceram no Espírito Santo.

Confira a Delegacia mais próxima de você:



Na Grande Vitória, cada município é atendido pela respectiva Delegacia Regional. Os demais municípios do Estado são subdivididos por regiões. Clique e confira o mapa da divisão das Regionais.

Disque-Denúncia 181



Manter o anonimato de quem denuncia. Essa é a principal característica do serviço Disque-Denúncia 181. Por meio desse número, a população pode denunciar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações. O serviço pode ser acessado também na internet, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/