Corpo de mulher é encontrado dentro de caixa d’água em cidade do ES

Na manhã desta segunda-feira (13), policiais militares foram acionados, onde foram informados que a moradora de uma residência afirmava ter encontrado um corpo enrolado em uma coberta dentro da caixa d’água do imóvel. O caso aconteceu no bairro Honório Fraga, em Colatina.

A Polícia Militar (PM) informou que, no local, a equipe fez contato com a moradora que relatou que desde sábado, a água da residência estava com cheiro e gosto estranho. Ela disse que havia saído de casa na sexta-feira e retornou somente no sábado. A mulher autorizou a entrada dos militares no imóvel e eles tiveram acesso a caixa d’água, sendo confirmado que realmente se tratava de um corpo enrolado em uma coberta exalava um forte cheiro.

Portanto, havia mais residências e uma delas dava acesso a caixa d’água citada. Os policiais perguntaram quem morava na casa e a mulher informou que era o sobrinho dela. Os militares chamaram por algumas vezes por ele, que atendeu a equipe após um certo tempo. Ao aparecer na janela, ele foi reconhecido pela guarnição por seu envolvimento com drogas na região. Fato este confirmado pela tia. Foi solicitado que o homem descesse do imóvel para conversar com os policiais.

Aos militares, o homem, de 25 anos, informou que havia passado o final de semana em casa e não viu ou ouviu nada de anormal. Mas quando o pai dele chegou ao local, a versão do suspeito de que não havia ocorrido nada de anormal foi desmentida, uma vez que o genitor relatou ter encontrado um traficante na casa do filho no último sábado.

Foi então que ao ser questionado, porque estava mentindo se não havia feito nada de errado, o homem resolveu contar a verdade sobre o ocorrido. Ele relatou que na última sexta-feira (10), um traficante do bairro São Marcos, havia ido até a casa dele levar crack e levou sua televisão como forma de pagamento. Por volta das 15h, a namorada do suspeito chegou na residência e entrou, uma vez que ele havia deixado o portão destrancado. Horas antes, o casal havia se encontrado nas ruas do bairro e o homem convidou a namorada para ir até a casa dele para consumir drogas. Ele disse que se relacionava com a vítima há, aproximadamente, seis meses.

Após a namorada chegar na residência, eles se desentenderam, pois a mulher, de 20 anos, disse que iria embora, pegou o celular do namorado e também a droga que ainda restava na residência. Após discutirem, o casal entrou em luta corporal vindo o homem a aplicar o golpe conhecido como mata – leão na vítima, ocasionando a asfixia mecânica e morte da namorada.

Em seguida, o homem deixou o corpo da vítima sobre o colchão de seu quarto, uma vez que o crime ocorreu na parte da tarde. Sabendo que a tia não estava em casa, o homem envolveu o corpo da mulher em uma coberta, arrastou até a sua varanda, que faz divisa com a residência da tia, abriu a caixa d’água e jogou o corpo dentro, vindo a fechar e cobrir novamente.

O fato só foi descoberto devido ao gosto e cheiro da água que estava sendo usado normalmente pelos moradores, pois ninguém desconfiou de algo devido a tranquilidade do homem.

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros esteve no local, sendo responsável por retirar o corpo de dentro da caixa d’água. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.