Dança das cadeiras: Casagrande promove mudanças no primeiro escalão

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta sexta-feira (10), que fará mudanças no primeiro escalão do Poder Executivo a partir do mês de dezembro.

Quem deve deixar o cargo será o atual secretário estadual de Turismo, Weverson Meireles. De acordo com o governador, ele será substituído pelo jornalista e secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Philipe Lemos.

“A partir de dezembro, a Secretaria de Turismo terá um novo gestor, o jornalista Philipe Lemos. Agradecemos ao atual secretário, Weverson Meireles, pelo excelente trabalho à frente da pasta. Seguiremos trabalhando para tornar o ES um Estado cada vez mais atrativo”, escreveu Renato Casagrande.