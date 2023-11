De novo! Polícia recupera caminhonete roubada em rodovia do ES

Na manhã desta terça-feira (28), o Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF) lotado na Delegacia da PRF de Serra, realizava policiamento na BR-259, nas proximidades do KM 58, quando fora realizada a abordagem ao veículo Chevrolet/S10, cor prata, com placas aparentes de Teixeira de Freitas/BA.

Durante a abordagem, fora constatado que alguns dos elementos de identificação do veículo apresentavam sinais de adulteração.

Após análise minuciosa, constatou-se que o veículo original trata-se de outro Chevrolet/S10, cor prata, com placas de Cariacica, para qual consta declaração de Roubo.

Diante dos fatos narrados, o condutor do veículo, juntamente com o proprietário foram encaminhados, para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Colatina, bem como o veículo, produto de roubo.

