Deputados discutem como tornar o Legislativo capixaba mais eficiente

Nesta segunda-feira (6), o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos (Podemos), deu mais um passo importante no projeto de elaboração do planejamento estratégico do Poder Legislativo.

Na reunião mensal com os deputados do Espírito Santo, numa demonstração de diplomacia ativa, o presidente pediu a participação de todos, com projetos e sugestões, para garantir uma prestação de serviço ainda mais eficiente ao capixaba.

“Planejamento é fundamental em nossas vidas, seja em casa ou no trabalho, que, para nós, é na Assembleia. A gestão eficiente e a implementação de políticas públicas de qualidade são fundamentais para o progresso de qualquer estado. Como presidente da Assembleia, temos o compromisso sólido com esses princípios. Com o planejamento estratégico, envolvendo todos os deputados estaduais, queremos aprimorar ainda mais a transparência na prestação de serviços ao povo capixaba”, ressaltou Marcelo Santos.

Neste contexto, a discussão sobre emendas parlamentares para o Orçamento 2024 desempenha um papel crucial.

“As emendas parlamentares são instrumentos que permitem que os deputados estaduais destinem recursos para projetos e obras, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. A participação ativa dos parlamentares na definição dessas emendas é vital para garantir que os recursos e obras do governo do estado atendam às necessidades de todos os municípios capixabas”.

Já o deputado João Coser, 1º Secretário da Mesa Diretora, destacou que essas iniciativas são importantes porque potencializam e enobrecem o trabalho de todos os deputados do Espírito Santo.