Dia Nacional do Samba terá shows de Leci Brandão e Jorge Aragão

Dizem que quem não gosta de samba ou é ruim da cabeça ou doente do pé. No dia 02 de dezembro, quando é comemorado o Dia Nacional do Samba, uma grande festa no Sambão do Povo, em Vitória, vai provar que ninguém resiste ao mais brasileiro dos ritmos.

Com direito a shows de Leci Brandão, Jorge Aragão, apresentações de diversas escolas de samba e escolha da família real do Carnaval de Vitória, o final de semana promete ser animado e com fortes emoções.

No sábado (02) acontece o Festival LIESGE, que contará com apresentações da Jucutuquara, Novo Império, Chegou O que Faltava, Piedade e Pega no Samba, a partir das 16h. A entrada é gratuita. No mesmo dia ainda terá a definição da Família Real do Carnaval 2024, que será composta por rainha, rainha trans, princesa e Rei Momo.

Durante o reinado, eles devem exercer algumas atividades, entre elas a participação nos ensaios das agremiações; participar dos Ensaios Técnicos e da abertura do Carnaval. Além disso, são eles que recebem, do prefeito de Vitória, a chave da cidade para declarar aberta oficialmente a festa. O regulamento para concorrer será divulgado em breve.

Shows nacionais

Já no domingo (03), acontece o Festival Raízes do Samba. E claro que o festival não poderia ser em outro lugar, senão na casa do sambista capixaba, o Sambão do Povo. Com a presença de Jorge Aragão e Leci Brandão, outros grupos de samba vão animar a festa, que contará também com as apresentações das escolas Unidos da Piedade e Pega no Samba.

Para garantir a presença no evento, é preciso adquirir os ingressos que estão sendo vendidos pelo site Brasil Ticket. No setor de arquibancada as entradas serão gratuitas, sendo necessário apenas fazer o cadastro no site, onde serão disponibilizados dois ingressos por CPF cadastrado.

Ary Barroso

Reconhecido pela Unesco, em 2005, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o samba é um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Além de ritmo musical, ele proporciona entretenimento, inclusão social, geração de emprego e renda na economia criativa.

A data surgiu por iniciativa de um vereador baiano, Luis Monteiro da Costa, para homenagear Ary Barroso, segundo a Fundação Cultural Palmares. Ary já tinha composto seu sucesso “Na Baixa do Sapateiro”, mas nunca havia posto os pés na Bahia. Essa foi a data que ele visitou Salvador pela primeira vez. E assim, a festa foi se espalhando pelo Brasil e se tornando uma comemoração nacional.

Serviço

Festival LIESGE- Dia Nacional do Samba

Data: 02 de dezembro de 2023

Horário: A partir de 12h

Local: Sambão do Povo – Vitória

Atrações: baterias da Jucutuquara, Novo Império, Chegou O Que Faltava, Piedade e Pega no Samba; e Final da Escolha da Família Real

Entrada Gratuita

Festival Raízes do Samba

Data: 03 de dezembro de 2023

Horário: os portões abrem às 16h. Início do evento às 17h

Local: Sambão do Povo – Vitória

Atrações: Jorge Aragão e Leci Brandão e apresentações das escolas de samba Unidos da Piedade e Pega no Samba

Ingressos: https://brasilticket.com.br/festival-raizes-do-samba.html