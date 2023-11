Direitos Humanos: caravana fortalece políticas públicas no ES

No dia 8 de novembro, a Caravana dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo chega a Guarapari para promover debates e escutar as principais demandas da cidade, com o intuito de fortalecer as políticas públicas. Idealizado pela deputada estadual Camila Valadão (PSOL), presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, esse projeto busca expandir a atuação do colegiado em todas as regiões do estado.

Em Guarapari, a Caravana realizará uma Audiência Pública na quarta-feira, às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal da cidade. Durante o evento, será apresentado o trabalho da Comissão, suas funções e responsabilidades, seguido por um espaço aberto para debates envolvendo a deputada e os moradores locais. A expectativa é que participem da atividade conselheiros municipais, representantes das secretarias municipais, entidades e associações dedicadas à defesa dos direitos humanos, líderes comunitários, jovens e coletivos locais.

“Esta é uma oportunidade de contribuir para o fortalecimento das políticas públicas e o reconhecimento dos direitos humanos em Guarapari. Estamos bastante confiantes de que o projeto será muito bem recebido na cidade e resultará em ações concretas e políticas públicas para a área construídas coletivamente”, afirma a deputada e idealizadora.

Para participar deste espaço de diálogo, a população pode se inscrever gratuitamente pelo seguinte link: (https://www.sympla.com.br/audiencia-publica-da-caravana-dos-direitos-humanos-da-ales-no-municipio-de-guarapari__2211101).

Denúncias de violações de direitos humanos crescem no ES

No cenário capixaba, as denúncias de violações de direitos humanos têm aumentado. De acordo com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos (SEDH), somente em 2022 foram registradas 1.496 denúncias, um aumento de 12,3% em relação ao ano anterior. A maioria das denúncias refere-se à violação dos direitos de crianças e adolescentes, com 676 ocorrências. Em seguida, estão a violação dos direitos da pessoa idosa, com 607 denúncias; pessoas com deficiência, com 61; violação dos direitos das mulheres, com 58; e violação dos direitos das pessoas restritas de liberdade, com 57 casos denunciados.