Mais uma moto adulterada é recuperada na BR-101 no ES

Policiais rodoviários federais (PRF), em fiscalização no km 125 da BR-101, município de Sooretama, recuperaram motocicleta adulterada durante fiscalização de rotina.

Na tarde de segunda-feira (13), uma equipe da PRF efetuava fiscalização com foco no combate à criminalidade, quando foi abordada uma motocicleta Honda, de cor prata. Durante a abordagem, os policiais realizaram a verificação dos sinais identificadores do veículo e constataram que o mesmo apresentava indícios de adulteração na numeração do chassi e do motor, sendo que a numeração original suprimida e regravada impediu que fosse feita a identificação do veículo original.

Ao ser indagado acerca da procedência do veículo, o condutor informou que havia adquirido-o através de um anúncio no Facebook, de uma pessoa desconhecida.

Diante do exposto, foi constatada, em tese, a ocorrência de adulteração de sinais identificadores do veículo. Suspeito e motocicleta foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Linhares para as providências do flagrante.