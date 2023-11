Duas pessoas ficam feridas após caminhão tombar em Cachoeiro de Itapemirim

Duas pessoas ficaram feridas após o caminhão baú tombar na manhã desta segunda-feira (6), por volta das 8h, na Rodovia do Contorno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o condutor relatou que seguia na sua mão de direção, quando um carro invadiu a contramão. O motorista do caminhão pegou o acostamento para desviar do carro para evitar o pior, porém, quando foi retornar para a pista, perdeu o controle e acabou tombando.

As vítimas foram socorridas pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Não tivemos informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A ocorrência segue em andamento. Mais informações em instante.

Foto: Leitor Aqui Notícias