Policial civil de folga prende suspeito de furto em ônibus interestadual

Um policial civil de Nova Venécia, durante viagem para o Estado do Rio de Janeiro, prendeu em flagrante um homem, de 33 anos, suspeito de furtar os pertences de uma passageira em um ônibus interestadual, na noite da última quarta-feira (1º). O suspeito foi abordado e preso na Rodoviária de Colatina. Com ele, foram recuperados aparelho celular, cartões bancários e dinheiro da vítima.

O investigador de polícia estava de folga, prosseguindo no mesmo ônibus que a vítima e o conduzido, com destino ao Rio de Janeiro. Durante a viagem, o policial percebeu um comportamento agitado do suspeito, movendo-se do fundo para a dianteira do ônibus.

À medida que o ônibus se aproximava da Rodoviária de Colatina, uma pessoa a bordo relatou que seus pertences haviam sido furtados. Assim que o ônibus parou para o desembarque, o suspeito foi abordado. Nas buscas, o policial encontrou na bolsa dele, um aparelho celular, R$ 96,00 e dois cartões bancários, que pertenciam à vítima.

A mulher, de 32 anos, explicou que havia cochilado e ao acordar notou que sua bolsa estava aberta e os seus pertences haviam sido furtados.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante por receptação e encaminhado ao sistema prisional. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina.