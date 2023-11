Duas pessoas são baleadas durante tiroteio em Cachoeiro de Itapemirim

Duas pessoas, de 25 e 28 anos, foram baleadas na noite da última quarta-feira (8), por volta das 19h30, durante um tiroteio no bairro Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a guarnição realizava um patrulhamento pela região, quando avistaram dois homens em atitudes suspeitas dentro de um bar e realizaram a abordagem. Os militares realizaram buscas pessoais, mas nenhum material ilícito foi encontrado e os suspeitos foram liberados.

Minutos depois, enquanto os policiais se deslocava para atender outra ocorrência, recebeu a informação de que os homens abordados anteriormente, haviam sido atingidos por disparos de arma de fogo dentro do bar.

As vítimas, de 25 e 28 anos, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu 192) para um hospital da região. Buscas foram feitas próximo do local, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.