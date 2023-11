Moto clonada é apreendida pela Polícia Militar em Bom Jesus do Norte

Na noite da última quarta-feira (8), os policiais militares do 3º Batalhão abordaram um homem de 26 anos e apreenderam uma motocicleta, com indicação de clonagem, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), por volta das 20h16, os militares foram informados que uma motocicleta Honda CG 160 azul, com suspeita de clonagem, estaria circulando na Avenida Major Blay, no município. Ao passarem pela BR-484, avistaram a motocicleta estacionada próximo à um bar. O condutor informou que adquiriu a moto há 6 meses, em troca de outra moto e mais R$ 3.000,00.

O proprietário da moto original, clonada, informou que registrou boletim de ocorrência no dia 01 de junho deste ano, informando que sua moto estava na garagem de sua residência em Marataízes, o que foi comprovado. Os militares constataram que a motocicleta abordada estava com a marcação de chassi fora do padrão estabelecido pelo Detran, com indícios de clonagem.

A moto foi removida ao pátio credenciado do Detran para perícia e o suspeito, foi conduzido à 6ª delegacia Regional de Alegre para as demais providências e esclarecimentos.