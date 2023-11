Em alerta! Marataízes prepara equipe de resgate para o verão

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou no último dia 11 de novembro o programa de capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para a equipe de Resgate Municipal. O treinamento visa aprimorar as habilidades da equipe, garantindo uma resposta mais eficaz aos nossos munícipes, principalmente durante a temporada de verão.

“A saúde, a segurança e o bem-estar da nossa comunidade são prioridades. Por isso, investir na formação em APH é indispensável para enfrentarmos possíveis desafios com profissionalismo e eficiência”, afirmou Cristiane França, Secretária Municipal de Saúde.

A capacitação aborda protocolos atualizados em Suporte Básico de Vida, atendimento pré-hospitalar a vítimas de traumas e mal súbito, com técnicas avançadas de primeiros socorros e estratégias de atendimento específicas para situações comuns. Tais técnicas serão utilizadas durante o período de maior movimentação de turistas, atuando na prevenção de acidentes, afogamentos, infarto, etc.

Segundo o prefeito Tininho Batista, “é válido ressaltar a importância desta capacitação planejada para fortalecer ainda mais nossas equipes de resgate. Juntos, estaremos mais preparados para garantir a saúde, segurança e o atendimento de qualidade aos nossos munícipes e visitantes”.

Marataízes possui um serviço de Resgate 24h. Em caso de emergências, ligue para (28) 3520-6717 ou (28) 99920-5905. Saiba mais em marataizes.es.gov.br.

