Em uma única ação, polícia recupera dois veículos na BR-101, no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Delegacia de Serra, recuperaram dois veículos nas proximidades do km 238 da BR-101, em Fundão, norte do Estado.

Na tarde desta quinta-feira (23), a equipe realizava ronda ostensiva com foco no combate à criminalidade. Foi quando uma motocicleta HONDA/XRE 300 ABS desobedeceu à ordem de parada.

Os policiais conseguiram abordar o veículo mais à frente e verificou-se que o condutor, um homem de 19 anos, não era habilitado. Em fiscalização aos elementos identificadores, constatou-se que a motocicleta apresentava adulteração, não sendo possível identificar a motocicleta original.

Em seguida, próximo ao local, foi visualizado pela equipe, uma motocicleta HONDA/CG150 TITAN. Ela estava estacionada, com lacre rompido e placa de padrão diverso da que consta nos sistemas.

Após analisar os elementos de identificação veiculares, constatou-se adulteração, porém também não foi possível identificar o veículo original.

As ocorrências foram encaminhadas para 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Aracruz.

