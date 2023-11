Estudo coordenado por Da Vitória impressiona governador de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou o livro do estudo sobre “Retomada Econômica e Geração de Emprego e Renda no Pós-pandemia”, coordenado pelo presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara Federal (Cedes), deputado Da Vitória (Progressistas-ES). O exemplar foi entregue pelo parlamentar em encontro nesta segunda-feira (27), no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.

Tarcísio elogiou a iniciativa do Cedes e falou da importância de trazer para o debate o tema.

“Grande estudo. Estudo oportuno, que discute a retomada econômica, a geração de emprego e renda no pós-pandemia, que é um desafio que nós temos. Um desafio da digitalização, que é um caminho para o crescimento econômico, o desafio da descarbonização, o desafio da transição energética. São desafios presentes nessa economia pós-pandemia. Então, parabéns por conduzir esse estudo nessa referência que é o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, que sempre produz excelentes materiais de referência”.

Ele ainda destacou o trabalho realizado por Da Vitória na coordenação da bancada federal capixaba. Entre os anos de 2019 e 2022, Tarcísio foi ministro da Infraestrutura e, com o apoio dos parlamentares capixabas que destinaram anualmente emendas, iniciou obras no Contorno do Mestre Álvaro e da BR-447, que dá acesso da BR-101 ao Porto de Capuaba, em Vila Velha.

“Sob sua coordenação, a bancada trouxe muito para o Espírito Santo, trouxe recursos para obras relevantes e estruturantes. Posso citar o Contorno do Mestre Álvaro, no município da Serra, que vai tirar muito trânsito, vai beneficiar muitas pessoas, vai evitar muitos acidentes, vai salvar muitas vidas, vai proporcionar menor tempo de viagem. A bancada do Espírito Santo, mesmo nos momentos de crise, nunca deixou de faltar recursos para essa obra. É uma alegria receber um amigo aqui. Mais do que um parlamentar, mais do que um companheiro de trabalho, um amigo”, afirmou Tarcísio.

Da Vitória fez questão de, no encontro, ressaltar o importante trabalho do atual governador de São Paulo para o Espírito Santo, tanto enquanto ministro quanto como consultor na Câmara dos Deputados.

“O governador Tarcísio de Freitas tem uma história conosco na bancada federal capixaba, assim como no Ministério da Infraestrutura. Um orgulho para nós o trabalho que fez para o Brasil. O Espírito Santo se orgulha muito pelo apoio que deu à bancada capixaba federal. E hoje nós sabemos que uma das maiores referências em gestão do Brasil é o Estado de São Paulo. A gente tem uma admiração muito grande e essa admiração também como presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, do qual ele também tem história de vida profissional. Ajudou o Cedes como consultor da Câmara, levando esse talento para o Ministério e está hoje no Governo de São Paulo. O Espírito Santo tem muita gratidão pelo seu trabalho”, afirmou o coordenador da bancada capixaba.