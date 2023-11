Estudo revela prática que fez o Legislativo capixaba ganhar Selo Ouro

A transparência no serviço público é um indicador essencial para a eficiência e confiança da população nas instituições governamentais. Nesse contexto, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) tem motivo para comemorar, pois conquistou pela primeira vez o cobiçado Selo Ouro na avaliação dos portais de transparência da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

A notícia foi divulgada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Deputado Estadual Marcelo Santos, que anunciou a posição de destaque alcançada pela instituição na última avaliação da Atricon. “Essa conquista é fruto de um trabalho conjunto de toda a equipe da ALES, que vem implementando medidas para garantir a ampla divulgação de informações relevantes à sociedade capixaba. O nosso primeiro Selo Ouro é um marco muito importante e demonstra o nosso comprometimento à frente do Poder Legislativo, tendo como meta a promoção da transparência e a prestação de contas, contribuindo para o fortalecimento das instituições democráticas no estado,” frisou o Presidente Marcelo Santos.

O Selo Ouro da Atricon é um reconhecimento de boas práticas de transparência, responsabilidade e ética na gestão pública. A conquista reforça o compromisso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo com a transparência e o acesso à informação, valores fundamentais para o fortalecimento da democracia.

Entre os Poderes capixabas, o Legislativo se destacou em primeiro lugar, superando Executivo e Judiciário. Quando incluímos outros órgãos estaduais, a Assembleia Legislativa ficou em segundo lugar, apenas atrás do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCEES), que ocupou a primeira posição.

A avaliação comparativa revelou o seguinte ranking entre os Poderes estaduais:

1º – Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES)

2º – Poder Executivo

3º – Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)

Além disso, em relação às outras assembleias legislativas do país, a ALES conquistou uma posição de destaque, ficando em quarto lugar na avaliação da Atricon. Esse resultado é ainda mais significativo, considerando que na última avaliação realizada pela associação, a Assembleia não havia obtido nenhum selo.

Os resultados detalhados da avaliação da Atricon podem ser acessados no portal oficial da associação no link: https://radar.tce.mt.gov.br/extensions/atricon-2023/atricon-2023.html