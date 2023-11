Fábrica da Cacau Show: Bombeiros alertam sobre risco de desabamento

Um incêndio de grande proporção, que atingiu uma fábrica de chocolates da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito santo. O fogo começou na madrugada da terça-feira (7) e destruiu grande parte da estrutura, deixando o local com risco de desabamento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), iniciou a fase de rescaldo no incêndio da fábrica de chocolates. Na noite da última quinta-feira (9), uma equipe permaneceu monitorando o incêndio e foi possível constatar que houve redução substancial das chamas e calor. Devido aos danos provocados pelo fogo, a entrada no local deve ser feita de forma cautelosa, pois há ainda riscos de desabamento ou desprendimento de estruturas.

Equipes da empresa iniciaram a retirada de resíduos e estudam a melhor forma de remover a estrutura colapsada. Ao longo do dia, o Corpo de Bombeiros vai manter o monitoramento. Como ainda há material combustível embaixo da estrutura colapsada, o trabalho agora consiste em monitorar e manter o local encharcado, para que a temperatura não se eleve, impedindo a reignição das chamas.

Apenas após esta fase, será possível a entrada da equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios, responsável pela perícia do local. O Sistema de Comando em Operações (SCO) instalado no primeiro dia continua ativo. Ainda não é possível determinar prazo para o encerramento da ocorrência.

Fotos: Divulgação/CBMES