Falta de energia deixa Marataízes e Itapemirim sem água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou, nesta quinta-feira (9), que o tratamento e distribuição de água está suspenso na Estação de Tratamento na sede do município de Itapemirim e em toda a cidade de Marataízes, devido à falta de energia nas proximidades da ETA.

Em Itapemirim, a falta de abastecimento afetou os bairros do Centro, Vila Nova, Rosa Meireles, Odim Moreira, Nametala Ayub, Candéus e APERCAB.

“A normalização do abastecimento nas localidades impactadas ocorrerá, de forma gradativa, após o término do serviço de manutenção por parte da EDP, para assim fazermos a captação, tratamento e distribuição para toda população”, explicou o SAAE por meio de nota.

O SAAE ainda orienta seus clientes a reservarem a água de cisterna e caixas d’água para atividades prioritárias até a regularização do fornecimento, e reforça que estamos a disposição no número (28) 3529-6308 para mais informações.

