Familiares de detentos reclamam da falta de água no Presídio de Cachoeiro

Familiares de detentos da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), estão reclamando da falta de abastecimento de água na unidade. Eles alegam que, quando vão fazer visitas a algum parente, os presos estão em situação de abandono.

“As informações estão nos grupos de familiares que tem parentes no presídio. Não fui visitar meu filho ainda, mas todas as mães que tem filhos lá, falaram que está tendo racionamento de água. Que os filhos estão com a boca ressecada por ficar sem beber água durante o dia”, disse uma mãe, que preferiu não se identificar.

Outra mãe, que também preferiu não se identificar, disse que os presos estão sofrendo muito com a falta de água, e nesse calor, a situação piora mais ainda.

“Estamos reclamando pelos nossos filhos, maridos, que estão sem banho e sem produtos de higiene. Ainda mais nesse calor que está insuportável. Eles estão cheios de brotoejas. Não é só em um presídio, nos outros também falta água. Se continuar desse jeito, eles vão acabar morrendo de problemas de rins”, disse.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o relato sobre a falta de água na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI) não procede. Segundo a Sejus, a PRCI opera dentro da normalidade, com abastecimento de água sem alteração.

A Sejus informa, ainda, que a alimentação fornecida é preparada pelos presos, na própria cozinha da unidade, que fazem parte do programa de ressocialização e da ampliação de vagas de trabalho dos custodiados.