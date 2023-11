Foragido da Justiça é preso com drogas pela Polícia em Guaçuí

No início da noite da última terça-feira (31), policiais civis cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 24 anos em um bar localizado às margens da BR 482, no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o homem cumpria pena por tráfico de drogas e estava foragido desde do dia 4 de maio desse ano, quando não retornou de uma saída temporária para a Casa de Custódia em Vila Velha, no Espírito Santo.

No momento da abordagem, foram encontrados com o foragido, cerca de seis buchas de cocaína e R$ 190,00 em espécie com o conduzido.

O Delegado de Polícia de Guaçuí lavrou um Termo Circunstanciado pelo crime de posse irregular de drogas. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.