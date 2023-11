Polícia Rodoviária Federal recupera moto clonada na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã de quarta-feira (1), uma motocicleta com indícios de clonagem no km 264 da BR-101, no município da Serra, no Espírito Santo.

Leia também: Homem de 26 anos é preso pela PF por violência sexual infantil na internet

De acordo com informações da PRF, Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia PRF realizavam blitz de combate à criminalidade, quando deram ordem de parada a uma moto que era conduzida por um suspeito de 23 anos.

Durante a abordagem e ao analisarem os elementos de identificação do veículo, os policiais constataram a adulteração, no entanto, em razão de não estarem suficientemente legíveis as numerações desses elementos, não foi possível identificar a identidade do veículo original.

Leia também: Pai e madrasta são presos por praticar maus-tratos contra criança em Iúna

O homem e a motocicleta foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária de Laranjeiras na Serra, para as providências do flagrante.