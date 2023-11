Governo do ES anuncia aumento de salário para bombeiros e policiais

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), anunciou que a partir de dezembro, vai conceder reajuste de 4% no salário dos profissionais das forças de segurança. O aumento inclui as polícias militar, civil, penal e agentes socioeducativos.

O anúncio foi feito pelo governador nas redes sociais, ao lado do secretário de Segurança do Espírito Santo, Alexandre Ramalho.

Ainda segundo Casagrande, o aumento será maior para os soldados, profissionais de entrada na PM e nos Bombeiros, que terão uma correção de 10%, além dos 4%.⠀

O projeto de lei para o reajuste foi enviado para apreciação da Assembleia Legislativa. Caso seja aprovado agora, o reajuste para as forças de segurança vai se somar ao aumento de 5% concedido para todos os servidores estaduais em 2023.⠀

“Estamos encaminhando vários Projetos de Lei para a Assembleia Legislativa e um deles é o reajuste de salário dos nossos profissionais da segurança (militar, civil, penal e socioeducativas) a partir de dezembro, com 4%. Os soldados bombeiros e militares terão uma correção maior, de 10%, além dos 4%. Uma mudança importante para que a nossa força de segurança se sinta mais valorizada”, disse Casagrande.