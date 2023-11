Homem condenado por tráfico de drogas é preso durante operação no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e com apoio da Polícia Militar (PM), realizou uma operação nesta segunda-feira (6), no bairro Interlagos, em Linhares, com objetivo de cumprir mandado de prisão em desfavor de um indivíduo condenado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação também contou com a participação de policiais civis da Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares.

De acordo com a PC, durante as investigações, o homem de 24 anos estava escondido em uma residência do bairro. O local foi cercado e o criminoso se entregou. Além do homem, também foi presa em flagrante uma mulher de 26 anos que estava na residência.

“Retiramos de circulação um indivíduo de alta periculosidade, suspeito de participação em diversos homicídios ocorridos no município, inclusive nos casos mais recentes. Uma importante prisão e vamos seguir investigando e prendendo homicidas que insistem em cometer crimes na região”, afirmou o delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, Tiago Cavalcante.

Durante as buscas, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, 37 munições do mesmo calibre, dois carregadores, além de 26 tabletes de maconha, e outras porções da mesma droga, um tablete de cocaína, 115 pedras de crack, duas placas balísticas, uma capa de colete balístico, três celulares, dois relógios, dois cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, duas balanças de precisão uma faca e material para embalo, e R$ 6.545,00 em espécie.

Os dois presos foram encaminhados à Delegacia Regional de Linhares, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ainda na delegacia, foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional.

Fotos: Divulgação/PCES