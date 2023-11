Homem é assassinado a tiros dentro de bar no Espírito Santo

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um bar, neste sábado (25), no município de Cariacica, na região metropolitana de Vitória.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no interior de um bar no bairro Cruzeiro do Sul. No local, a equipe encontrou um indivíduo baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima. A Polícia Civil foi acionada.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.