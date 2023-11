Homem é encontrado morto com tiros na cabeça em Cachoeiro 

O corpo de um homem foi localizado pela Polícia Militar (PMES), neste domingo (26), em uma rodovia em Cachoeiro de Itapemirim.

Os policiais militares foram acionados para irem até a rodovia ES-488 para atender uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro Monte Líbano. No local, segundo a PM, populares informaram que o homem estava em óbito às margens da rodovia.

A PM constatou o fato e verificou que no corpo haviam sinais de perfuração no tórax, cabeça e braços, que seriam analisados pela Perícia. A Polícia Civil foi acionada.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

