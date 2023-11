Homem é encontrado morto às margens de rodovia no ES

Um homem foi encontrado morto, neste sábado (25), às margens da rodovia ES-124, na região de Guaraná, em Aracruz.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), uma guarnição foi acionada na madrugada para atender a ocorrência na localidade. As informações apontavam que um indivíduo estaria deitado e sangrando.

“Imediatamente uma equipe foi ao local se deparou com a vítima caída no chão já em óbito. Foi possível visualizar também, disparos de arma de fogo na região da cabeça. A Polícia Civil foi acionada”, disse a PM por meio de nota.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

