Tiro e perseguição: confira o desfecho de ação da PM em Marataízes

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) precisou entrar em ação para capturar um suspeito de ter atirado contra um homem, neste sábado (25), no bairro Cidade Nova, em Marataízes. Mas o que parecia ser uma simples busca, se tornou em muito trabalho tático e estratégico.

“Policiais militares da Força Tática receberam a informação de que um indivíduo teria efetuado disparos de arma de fogo contra um homem no período da tarde. Esta vítima foi atingida e deu entrada na UPA do município. Mediante as informações, a equipe identificou patrulhamento na tentativa de localizar o autor do fato”, explicou a PM por meio de nota.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO | Mulher e criança são socorridas às pressas após acidente em Piúma

Durante as buscas, segundo os militares, o suspeito foi localizado no banco do motorista de um veículo, conversando com um outro indivíduo na rua de uma igreja. No momento em que a equipe tentou abordá-lo, o carona retirou da cintura uma arma e apontou na direção dos policiais.

“O militar sacou seu amamento e efetuou dois disparos na direção do carona na intenção de cessar injusta agressão. O suspeito que conduzia o veículo, imediatamente, fugiu, de forma acelerada, causando perigo aos transeuntes que estavam na rua, tomando direção para o interior do bairro Santa Rita”, destaca a polícia.

Um dos policiais ficou no local com o indivíduo que estava fora do veículo conversando com o condutor. Após a abordagem, ele foi liberado, pois nada de ilícito foi encontrado com ele.

Desfecho

De acordo com a PM, o restante da equipe embarcou na viatura e realizou acompanhamento ao veículo, sendo possível visualizar o carona dispensando a arma na Lagoa do Meio. O carro, ao passar pelas pedras que fazem a contenção da referida lagoa, furou o pneu, porém continuou fugindo da abordagem.

O carona, que usava uma tornozeleira eletrônica, pulou do veículo e fugiu a pé, tomando destino ignorado. Em continuidade ao acompanhamento do veículo, mais precisamente na rua Oswaldo Machado, os militares conseguiram abordar o automóvel.

Durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado, segundo os militares. Também foram realizadas buscas no trajeto realizado pelo condutor, mas a arma dispensada pelo carona não foi localizada.

Os policiais ainda destacam que o motorista apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala alterada e dificuldade de equilíbrio. Ele confirmou que ingeriu bebida alcoólica e se negou a realizar o teste do etilômetro. O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim.

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 32 anos, conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.