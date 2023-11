Homem fica com faca presa nas costas após confusão em cidade do ES

Um homem ficou com uma faca presa nas costas, após se envolver em uma confusão que aconteceu na noite da última terça-feira (21), em uma fazenda no Córrego Paraisópolis, em Vila Valério, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a proprietária da fazenda relatou que durante uma briga, um dos funcionários teria esfaqueado o outro nas costas. A vítima foi socorrida e encaminhada a um Pronto Atendimento (PA) da região e o suspeito fugiu, tomando destino ignorado.

Os policiais prosseguiu até o PA, onde foi informada que, devido ao fato da vítima ainda estar com a faca cravada nas costas e numa condição de ferimento profundo, ela teria sido encaminhada por uma ambulância diretamente para o Hospital de Colatina. No entanto, o homem estava lúcido.

Buscas foram realizadas em torno da região, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato.