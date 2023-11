Hospital Evangélico de Cachoeiro realiza II Seminário de Cuidados Paliativos

Acontece neste dia 25/11, o II Seminário de Cuidados Paliativos do Hospital Evangélico de Cachoeiro. A programação será desenvolvida no auditório “Padre Inocente Radrizzani”, no Centro Universitário São Camilo de Cachoeiro. Para fazer a inscrição, acesse o perfil do Heci no Instagram.

O objetivo do evento educativo e, que acontece pelo segundo ano consecutivo, é capacitar profissionais, estudantes e a sociedade civil sobre as práticas em cuidados paliativos revelando que este tratamento pode acontecer sem traumas e de maneira segura, afetiva e humanizada.

“Pretendemos com a discussão, conhecer e estabelecer parcerias e linhas para o tratamento e referenciamento de pacientes em cuidados paliativos em toda região sul capixaba. Neste ano vamos ampliar a discussão e teremos a presença de profissionais que são referência e atuantes em São Paulo e Minas Gerais. Também discutiremos as novas abordagens de tratamento e as diretrizes e incorporação de tais recomendações em nossos serviços de saúde”, afirma a fisioterapeuta e coordenadora da Residência Multiprofissional, Daiana Meneguelli Leal.

Confira a programação:

8h20 – Abertura

8h30 – A Boa Comunicação de Más Notícias, com a Médica Oncologista e Paliativista Priscila Miranda.

9h10 – Cuidados Paliativos, Cenário no Brasil, com a Psicóloga especialista em Psico-Oncologia, Cuidados Paliativos e Tanatologia, Luciana Telles Ferri.

9h30 – Cuidados Paliativos, da Paixão à Realidade, com a Médica Oncologista e Paliativista, Priscila Miranda.

10h – Mesa redonda “Manejo da dor”, mediada pelo doutor Ricardo Folador Bergamaschi. Indicações e contraindicações de procedimentos para bloqueio da dor, com o anestesista, Dr. Daniel Caçador Légora, Dra. Lanna Moura, especialista em Atenção Oncológica, Liliam Mulinari, fisioterapeuta especialista em Cuidados Paliativos, Thiago Rezende, que é enfermeiro residente em Cuidados Paliativos e Danila de Souza, Farmacêutica.

10h30 – Abordagem de Novos Medicamentos em Cuidados Paliativos com o Médico Ricardo Folador Bergamaschi.

10h50 – Intervalo

11h10 – Direitos dos Pacientes em Cuidados Paliativos, com a especialista em Direito da Saúde advogada Ana Paula Castelo.

11h30 – O Papel da Espiritualidade com a especialista em Psico-Oncologia, Cuidados Paliativos e Tanatologia, psicóloga Luciana Telles Ferri.

12h – Cuidados Paliativos na Rede de Saúde, com o assistente social Tarcísio Borges de Souza e o enfermeiro, Felipe Mateus Viana Nascimento.

12h30 – Mesa redonda, com o tema Intercorrências em Cuidados Paliativos e o Suporte Avançado à Vida: qual a evidência para a oferta ou suspensão de medidas?

O mediador deste painel será o médico-oncologista, José Zago Pulido, com a participação do médico-cardiologista e Intensivista, Marlus Muri Thompson, e a fisioterapeuta professora do curso de pós-graduação em Cuidados Paliativos da Emescam, Bianca de Oliveira Prest.

O seminário é uma realização do Hospital Evangélico de Cachoeiro, com apoio do Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Paliativos do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (Icepi), Unidade Jerônimo Monteiro, do Centro Universitário São Camilo e do Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (GAPCCI).

No dia do evento é obrigatório apresentação de documento de identificação com foto. Mais informações, acesse as redes sociais do Hospital. @hospitalevangelico