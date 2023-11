Ibatiba: Festa do Tropeiro pode se tornar patrimônio cultural

Evento tradicional no Espírito Santo, a Festa do Tropeiro poderá ser declarada patrimônio cultural imaterial do Estado por meio de iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (Podemos). Com o Projeto de Lei (PL) 696/2023, busca-se reconhecer e impulsionar a festa realizada em Ibatiba.

A proposta será analisada pelas comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças. Os deputados aprovaram, na sessão ordinária desta segunda-feira (27), requerimento da Mesa Diretora para que a matéria tramite em urgência.

LEIA TAMBÉM: Falta de água em Conceição do Castelo vira alvo de debate no Legislativo

A Festa do Tropeiro foi criada em 2003. Segundo a justificativa da matéria, o evento ajuda a fazer uma reconstrução histórica e cultural dessas expedições que eram destinadas, em sua maioria, a transportar gêneros alimentícios para comercialização em vilarejos.

“A festa se tornou a mais tradicional da região e de Ibatiba. Atualmente, a cidade pulsa com uma rica atmosfera cultural. Ecos do período tropeiro permeiam toda a cidade, visíveis em locais como o Museu dos Tropeiros e o Monumento aos Tropeiros, situado às margens da BR-262”, explica o parlamentar. Marcelo Santos ainda destaca o evento cultural como essencial para potencializar a parte turística e econômica da cidade.

A Festa do Tropeiro é realizada pela Prefeitura de Ibatiba e acontece no mês de setembro. O evento conta com programação diversa, incluindo torneios esportivos, shows e outras atividades culturais.