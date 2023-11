ICMS: novo prazo processual só começa em março de 2024

Proposta do Poder Executivo altera para 1º de março de 2024 a data a partir da qual os prazos processuais tributários relativos à cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) passarão a considerar apenas dias úteis em vez de dias corridos.

O Projeto de Lei (PL) 939/2023 modifica a Lei 11.923/2023, que ajustou prazos processuais da Lei do ICMS e fixou a data de 1º de dezembro de 2023 para que a norma entrasse em vigor e produzisse efeitos.

LEIA TAMBÉM: Presidente da Assembleia recebe comitiva da República Tcheca no ES

O governo justifica o adiamento, afirmando que a mudança na contagem para dias úteis impacta sistemas informatizados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) de áreas diversas, como julgamento de primeira e segunda instância, emissão de avisos de cobrança, intimação e Cooperação Fiscal.

“Desta forma, a prorrogação visa possibilitar a adaptação destes sistemas, de modo a alcançar efetivamente o cumprimento da previsão legal”, pondera Renato Casagrande (PSB) na justificativa da proposta.

Entenda

Sancionada em 9 de outubro deste ano, a Lei 11.923 ajustou prazos da Lei 7.000/2001, que trata do ICMS. A alteração ocorreu na contagem de prazos processuais, que passou a considerar apenas dias úteis.

A mudança teve como base o Código do Processo Civil (Lei 13.105/2015). Em seu artigo 219, a norma federal determina que a contagem de prazos processuais, estabelecida por lei ou por juiz, deve levar em conta apenas os dias úteis.

A alteração se deu nos artigos 134 e 149 da Lei 7.000/2001. A legislação anterior determinava que os prazos de processos tributários administrativos fossem contínuos.

Outra mudança aconteceu no prazo para recorrer de decisão em primeira instância. Antes, o cidadão tinha apenas 20 dias contados da data da decisão condenatória. A nova lei aumentou o prazo para 30 dias.

Tramitação

O PL 939/2023 será lido na sessão ordinária desta terça-feira (28), quando deverá ser votado requerimento de urgência para que tramite em urgência. Se for aprovado o pedido, a matéria poderá ser incluída na próxima sessão plenária (ordinária ou extraordinária) para receber parecer oral de comissão da Casa antes de ser votada pelo Plenário.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.