Idosa é roubada por dupla de mulheres dentro de comércio em Cachoeiro

Uma idosa teve os cartões roubados por uma dupla de mulheres na manhã da última terça-feira (31), dentro de uma loja que fica em frente a Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi abordada por duas mulheres. A que estava em frente deixou a carteira cair. A mulher que estava atrás pegou a carteira e perguntou a idosa se a carteira seria dela e a vítima respondeu que não. Logo, a mulher que estava mais a frente voltou e disse que a carteira era dela e agradeceu dando uma nota de R$ 100,00 para a vítima e uma para a outra mulher e disse que queria dar uma joia de presente, pois devolveram a bolsa com tudo e muito dinheiro.

A mulher levou a outra para dentro do escritório e pediu para deixar a bolsa com a vítima porque no local tinha uma porta com detector de metal. Quando a mulher voltou, pediu a vítima para deixar a bolsa com ela para ir buscar sua joia.

Quando a vítima chegou no escritório para pegar a joia, a outra mulher disse que não poderia entregar, pois ela teria que participar de uma reunião e pediu para que a vítima assinasse um recibo em branco para que garantisse o presente. A vítima, então, foi pegar a bolsa com a mulher na qual tinha deixado e, em seguida, foi embora sem conferir a bolsa.

Chegando no salão, a vítima procurou pelo cartão para fazer o pagamento, porém não achou. Foi encontrado três cartões diferentes que a suspeita havia trocado e colocado na bolsa. Quando a neta da idosa começou a olhar as contas, as mulheres já haviam retirado todo o dinheiro de um dos bancos da vítima. Tentaram entrar em outra conta, porém, por insistirem tanto, a conta foi bloqueada.

A vítima foi até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para esclarecer os fatos. A Polícia Civil (PC) vai investigar o caso.

Quem tiver informações sobre esse e outros golpes praticados pela dupla, denuncie!