Incêndio de grande proporção atinge fábrica de MDF no Espírito Santo

Um incêndio, de grande proporção, atingiu uma fábrica de material MDF, na tarde do último domingo (19), em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe segue atuando na ocorrência de incêndio na fábrica Placas do Brasil, em Pinheiros. O comandante-geral, prossegue coordenando o trabalho por meio do Sistema de Comando de Operações (SCO). O fogo está confinado nos silos de biomassa, onde as equipes atuam realizando o resfriamento.

No pátio de armazenamento de madeira, as equipes estão realizando rescaldo. Os bombeiros trabalham em conjunto com a equipe de brigadistas da própria empresa e com apoio de carros pipa. Ainda não há previsão de encerramento da ocorrência. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida.