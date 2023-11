Incêndio que atingiu a fábrica da Cacau Show no ES é controlado

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) segue atuando no combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O incêndio começou aconteceu na madrugada desta terça-feira (7).

Segundo o CBMES, o incêndio se encontra confinado e controlado, mas ainda há chamas ativas. As equipes atuam em frentes diversas, realizando o combate com o uso de água, tanto em ataque direto, com equipes na parte interna da edificação, quanto em ataque indireto, nas paredes externas da edificação. Os militares também utilizam uma auto plataforma para realizar combate de cima para baixo, acelerando o resfriamento.

A ocorrência ainda está em fase de combate, visto a existência de muito material inflamável no local. O trabalho das equipes consiste, principalmente, em manter as chamas confinadas no espaço atingido, de modo a impedir a propagação para outras áreas que não foram incendiadas, e manter o controle do incêndio até que todo o material combustível existente neste espaço seja consumido.

Após a extinção das chamas, será realizado o rescaldo, que consiste em resfriar totalmente o ambiente para evitar a regnição. Apenas após esta fase será possível a entrada da equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios, que será responsável pela perícia do local. Esta equipe já se encontra no local da ocorrência e aguarda a conclusão do combate e rescaldo para entrar na edificação.