Inscrições para estágio na Assembleia com bolsa de R$ 1 mil terminam sexta (17)

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) está com inscrições abertas do processo seletivo para contratar estagiários de nível superior. O processo é conduzido por uma Comissão de Execução do Processo Seletivo. A oferta é de dez vagas e a bolsa de complementação educacional será de R$ 1.089,86. Os estudantes também recebem auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

As vagas são distribuídas da seguinte maneira:

2 vagas para o curso de Direito, sendo uma para o turno matutino e outra para o turno vespertino.

2 vagas para o curso de Ciências Contábeis no turno vespertino.

2 vagas para o curso de Administração, sendo uma no turno matutino e uma no vespertino.

1 vaga para o curso de Comunicação Social – Jornalismo no turno vespertino.

1 vaga para o curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda ou Design Gráfico no turno matutino.

1 vaga para o curso de Comunicação Social ou Rádio e TV no turno matutino.

1 vaga para curso superior na área de Informática no turno matutino.

Para se candidatar, os interessados devem estar regularmente matriculados nos respectivos cursos superiores. Além disso, devem ter concluído com aprovação pelo menos 50% dos períodos do curso superior e estar a, no máximo, um ano da conclusão no momento da convocação para a assinatura do contrato de estágio.

Sobre as inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 17 de novembro de 2023 , exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição disponível no site oficial da Ales: http://www.al.es.gov.br. Os candidatos devem enviar o formulário digitalizado, juntamente com documentos comprobatórios em formato PDF, para o e-mail: [email protected], com o assunto “Processo Seletivo 2023”.

A princípio, os documentos necessários para a inscrição incluem cópia do documento de identificação, declaração da instituição de ensino que comprove a matrícula e regularidade. Do mesmo modo, é necessário documento que comprove o período cursado, coeficiente de rendimento acadêmico, currículo, entre outros.

Uma particularidade desse processo seletivo é a reserva de 10% das vagas para candidatos com deficiência, conforme previsto na Lei Federal nº 11.788/2008. Entretanto, os candidatos com deficiência devem declarar sua condição no ato da inscrição e apresentar laudo médico que comprove a deficiência, juntamente com os demais documentos exigidos.

A seleção será realizada em etapa única, consistindo na análise do coeficiente de rendimento acadêmico. Serão classificados apenas os candidatos que apresentarem coeficiente de rendimento acadêmico superior a 70%. Em caso de empate, critérios de desempate incluem o período mais avançado do curso e a maior idade do candidato.

Os estagiários selecionados terão uma jornada de atividade de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais, compatível com o horário escolar, e terão direito a uma bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.089,86. Outrossim, também são oferecidos de benefícios como vale transporte e seguro contra acidentes pessoais. O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um, a critério da Administração da Ales.

Em conclusão, o prazo de inscrições poderá ser prorrogado, caso a Administração julgue necessário. Sendo assim, os candidatos devem acompanhar as fases do processo seletivo por meio do Diário do Poder Legislativo.