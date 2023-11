Instituições do ES abrem inscrições para cursos gratuitos à distância 

O Sesi ES e o Senai ES estão com vagas abertas para cursos gratuitos e à distância. Com carga horária entre 8h e 40h, os cursos são ideais para quem quer aprimorar seus conhecimentos e se preparar para entrar no mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eadsenaies.com.br. Destaque para três cursos novos: Organização, Qualidade e Segurança em Ambientes de Trabalho, Alimentos Funcionais e Noções de Informática Básica.

Os cursos do Senai possuem carga horária entre 8h e 20h e abrangem as áreas de Automotiva, Construção Civil, Energia, Gestão, Informática, Logística, Meio Ambiente, Metalmecânica, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Comunicação.

Já os cursos do Sesi são focados no desenvolvimento de competências e habilidades para o trabalho. Variando de 10h a 40h, há vagas para os cursos: Administrando o Seu Dinheiro, Comunicação Efetiva, Comunicação no Foco Organizacional, Qualidade no Atendimento e Postura Profissional, Comunicação e Escrita Empresarial e Satisfação do Cliente.

“Os cursos são uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que querem desenvolver um conhecimento no seu tempo e espaço. O aluno já adquire uma capacitação e conquista seu certificado, aumentando assim as suas chances de conseguir uma vaga de emprego. Com um conteúdo de qualidade, os cursos do Sesi e Senai são 100% gratuitos”, ressalta a gerente executiva de Educação, Tatiane Franco.

Sobre o EaD

Autoinstrucional, o Ensino à Distância (EAD) do Sesi e do Senai pode ser acessado por meio do celular, tablet, notebook ou computador. Os alunos contam com e-books, videoaulas e um ambiente totalmente interativo. Também é oferecido suporte técnico para retirar eventuais dúvidas quanto ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Durante o curso, são oferecidas atividades de fixação, com o conteúdo do curso e atividades de passagem, e atividades avaliativas.

Ao final do curso, são emitidos (gratuitamente) certificados de conclusão com a carga horária cursada.

Como se inscrever

Para se inscrever em um dos cursos on-line e gratuitos do Sesi e Senai, o interessado deve acessar o site eadsenaies.com.br. O único requisito é ter mais de 14 anos.

Em seguida, deve procurar a seção “Cursos EaD Gratuitos”, localizado no menu superior da página. Lá, é só escolher o curso de preferência. Outra opção, é acessar via portfólio de cursos que aparece na página inicial.

Feito isso, clique no botão “Quero me inscrever”, que aparece ao final da página, após as informações sobre o curso. Ao concluir o cadastro, uma mensagem de confirmação é encaminhada para o e-mail do aluno com o login e outras informações de acesso.

Para mais informações, entrar em contato pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) no número 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Segue a lista dos cursos:

Sesi

– Administrando o Seu Dinheiro – 12 horas: Conscientizar sobre a importância de administrar suas finanças pessoais e familiares de forma adequada, prevenindo-se de possíveis transtornos decorrentes da má gestão do seu dinheiro.

– Comunicação e Escrita Empresarial – 12 horas: Escrever documentos administrativos com uma boa comunicação empresarial, clareza objetividade e uniformidade.

– Satisfação do Cliente – 40 horas: Promover conhecimentos no foco da satisfação do cliente, considerando que todo serviço e produto ofertado passam pelo clivo de análise da clientela de uma empresa, sendo que a qualidade dos mesmos estará sempre em função da necessidade e das expectativas que o cliente deposita sobre eles.

– Qualidade no Atendimento e Postura Profissional – 10 horas: Conhecer técnicas e recursos para aprimorar o atendimento aos clientes interno e externo, com foco na satisfação, na humanização do atendimento, na qualidade, na assertividade, na resolutividade, na responsabilidade e na ética.

– Comunicação Efetiva – 12 horas: O curso é gratuito e destinado ao público interessado em aperfeiçoar sua comunicação oral e escrita da língua portuguesa e forma assertiva.

– Comunicação com Foco Organizacional – 20 horas: Promover conhecimentos básicos sobre a Comunicação, ao que tange as situações de relacionamento pessoal e interpessoal no ambiente organizacional, considerando as demandas de trabalho e as interações de pessoas e produtividade, tendo-se em vista a educação de posturas adequadas frente às exigências das atividades de trabalho e relações humanas.

Senai

– Propriedade intelectual – 14 horas: Sobre a direito do autor, direitos conexos, programa de computador, marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência, topografia de circuito integrado, cultivares e conhecimento tradicional.

– Consumo Consciente de Energia – 14 horas: Conhecer mais sobre os impactos da má utilização de energia elétrica e como isso lhe afeta direta e indiretamente. Estimular momentos de reflexão sobre a situação atual e futura dos nossos recursos energéticos, de forma que as gerações posteriores possam desfrutar desses recursos da mesma maneira que podemos atualmente.

– Desenho Arquitetônico – 14 horas: Introduzir, aos participantes do curso, as noções básicas referentes a representação gráfica de construção civil, para que estes possam verificar suas aptidões ou não no seguimento de uma carreira na Área de Construção Civil.

– Educação Ambiental – 14 horas: Entender as questões fundamentais sobre meio ambiente, os conceitos e definições, analisando os problemas atuais e as perspectivas futuras para essa área, que a cada dia se desenvolve e evolui mais.

– Empreendedorismo – 14 horas: Identificar as características inerentes ao empreendedor, reconhecendo a importância do autodesenvolvimento.

– Tecnologia da Informação e Comunicação – 14 horas: Compreender quais os processos de TIC são utilizados no cotidiano profissional e qual a sua relevância na carreira do jovem que ingressa no mercado de trabalho.

– Lógica de Programação – 14 horas: Neste curso abordaremos Tipos de Dados, Variáveis, Expressões Aritméticas, Expressões Literais, Expressões Lógicas, Estruturas de Condição, Estruturas de Repetição e Variáveis Indexadas.

– Metrologia – 14 horas: Proporcionar aos alunos o conhecimento básico necessário à aplicação e interpretação das medidas na área da mecânica. O curso tem como objetivo explorar os principais temas relacionados a metrologia desde os instrumentos mais básicos como as réguas até instrumentos com um grau maior de precisão.

– Noções Básicas de Mecânica Automotiva – 14 horas: Proporcionar aos alunos o conhecimento necessário à aplicação e interpretação de conceitos físicos e mecânicos, relacionados à área de mecânica automotiva. O curso tem como objetivo explorar os principais temas relacionados à mecânica automotiva, desde os conceitos básicos até a conceituação de funcionamento e funções dos sistemas complexos, como sistemas mecânicos principais e secundários.

– Segurança do Trabalho – 14 horas: Compreender as questões relativas à Segurança, Meio Ambiente e Saúde de modo a possibilitar uma visão crítica dos riscos e perigos existentes no mundo do trabalho.

– Logística – 14 horas: Sensibilizar os participantes do curso para as questões fundamentais da logística, seu histórico, conceitos, e de como utilizar melhor a logística num ambiente empresarial envolvido no mercado globalizado.

– Organização, Qualidade e Segurança em Ambientes de Trabalho – 12 horas: O curso tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, metodológicas e organizativas referente a Organização, Qualidade e Segurança em Ambientes de Trabalho.

– Alimentos Funcionais – 20 horas: O curso de Aperfeiçoamento Profissional Alimentos Funcionais tem por objetivo aperfeiçoar acadêmicos, docentes, pesquisadores, profissionais das indústrias da área de alimentos e o público no geral sobre alimentos funcionais, bem como sobre as substâncias bioativas contidas nestes alimentos, visando sua aplicação na indústria de alimentos, de acordo com os seus requisitos legais.

– Noções de Informática Básica – 8 horas: Conhecer as noções básicas para desenvolver atividades no microcomputador, usando as ferramentas e recursos básicos que os softwares oferecem ao usuário de informática.