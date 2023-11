Investigação da polícia de SP mobiliza Guarda Civil de Marataízes

A Guarda Civil Municipal de Marataízes foi acionada para auxiliar a Polícia Civil de São Paulo no resgate de uma adolescente, de 14 anos, que teria sido assediada e raptada por um homem, de 21 anos. A ação da GCMM, ocorreu na última sexta-feira (11) e a garota foi devolvida à família neste sábado (11).

“Hoje, a nossa Guarda Civil Municipal, depois de receber informações de fontes sigilosas, realizou uma operação para resgatar e entregar a adolescente de volta à sua família. Tudo ocorreu de maneira ordenada e na noite desse sábado (11) a família, que veio de São Paulo para Marataízes, pôde reencontrar a jovem”, disse a administração municipal por meio de nota.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Itapemirim.

De acordo com as informações preliminares, obtidas por meio do Boletim de Ocorrência da GCMM, o homem conheceu a adolescente por meio de um jogo on line. Após assediá-la, ele teria buscado ela em São Paulo com um carro que faz transporte por aplicativo.