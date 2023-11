Jovem de Muniz Freire que havia desaparecido em Viana é encontrado

O jovem Anailton da Costa Pereira, de 19 anos, morador de Muniz Freire, que havia desparecido, na noite do último sábado (4), foi encontrado. Ele havia desaparecido em Viana, no Espírito Santo.

Segundo a amiga, Bruna Ribeiro, na tarde desta terça-feira (7), o jovem foi encontrado bem. “Ele chegou aqui em casa agora à tarde. Veio a pé de Ibatiba até Muniz Freire, pela BR-262, pois o motorista do ônibus não quis parar no local certo. Ele chegou em Ibatiba no domingo de madrugada, porém, encontrou uma moça bêbada na rua e quis ajudá-la.”, disse Bruna.

Familiares e amigos estavam desesperados sem notícias de Anailton. Ele tinha ido até Piaçu de moto com um amigo e a descarga estava muito barulhenta. Por conta disso, ele foi abordado pela Polícia Militar, porém, o jovem não obedeceu a ordem de parada e fugiu.

Entenda o caso

A PM seguiu o jovem e conseguiu derrubar a moto de Anailton. Com a queda, o amigo acabou quebrando a perna e precisou passar por cirurgia no hospital de Guaçuí. Militares perguntaram ao jovem o motivo para ter fugido e ele disse que ficou com medo de ter a moto apreendida. Foi pedido para fazer o teste do bafômetro, mas o jovem se recusou. A PM deu voz de prisão e conduziu Anailton até a delegacia de Venda Nova e, em seguida, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana.

O juiz, que conduziu a audiência de custódia, concedeu o benefício para Anailton responder em liberdade provisória, e ele foi liberado na noite de sábado (4). A irmã do jovem foi até o CDP para buscá-lo, mas chegando lá, os agentes informaram que Anailton tinha saído às 19h40 da penitenciária.