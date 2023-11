Macrodrenagem: rua Basílio Pimenta será liberada ainda nesta segunda (20)

No fim da tarde desta segunda-feira (20), o cruzamento da rua Basílio Pimenta com a avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha) será liberado para o tráfego de veículos.

O trecho recebeu a alocação de estruturas subterrâneas da nova rede de macrodrenagem do município, e, posteriormente, nova pavimentação.

Com a liberação da via, veículos do transporte público que utilizam a rua Basílio Pimenta em seus itinerários também voltarão a circular no local.

Obras avançam

Na região central de Cachoeiro, as obras de macrodrenagem estão concentradas no entorno do Museu Ferroviário Domingos Lage, com o assentamento de galerias de concreto.

Nas imediações, equipes também atuam realizando intervenções urbanísticas em vias que já receberam obras, como as ruas Quintiliano de Azevedo e Pedro Dias.

Já no bairro Nova Brasília, os trabalhos estão sendo executados na rua Etelvina Vivácqua, que está com um trecho bloqueado para o tráfego de veículos.

Paralelamente, equipes também atuam na avenida José Felix Cheim (Linha Vermelha), com a instalação de galerias de concreto, e em vias que já receberam estruturas subterrâneas de drenagem, como as ruas Henrique Nicácio Dutra, João Lesqueves e Manoel Costa Carvalho, que, agora, estão em fase final do processo de pavimentação para serem, em breve, liberadas para o tráfego de veículos.