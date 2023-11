Mais um! Polícia prende homem por porte ilegal de arma

Após acompanhamento tático, Polícia Rodoviária Federal (PRF) prende homem que portava uma pistola cal. 380 com 18 munições. A prisão aconteceu na tarde da última quarta-feira (15), Feriado da Independência, no km 251 da BR-101, município de Serra.

Em fiscalização de combate à criminalidade, agentes da PRF abordaram o veículo VW/CROSSFOX, cor prata, dirigido por um homem e com uma passageira ao lado. Após ter desobedecido à ordem de parada e evadido dos agentes, o veículo suspeito conseguiu ser abordado mais a diante.

Em busca realizada no interior do automóvel, foi encontrada uma arma de fogo da marca Taurus, modelo PT 59, cal.380, contendo um carregador com 18 munições.

O condutor apresentou o registro do armamento e verificou-se ser válido tal documento. Contudo, o indivíduo não possui o porte, sendo devidamente conduzido até a delegacia de Polícia Civil da região.