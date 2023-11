Mais uma moto clonada é recuperada pela polícia na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite da última quinta-feira (09), mais um veículo clonado. Desta vez, a ação aconteceu no município de Conceição da Barra, nordeste do Espírito Santo, no Km 31 da BR-101.

Durante as abordagens de uma blitz direcionada ao combate à criminalidade e redução de acidentes, foi dada ordem de parada a um motociclista que trafegava sem os retrovisores. A determinação foi desobedecida e o indivíduo iniciou fuga. O homem, em alta velocidade, perdeu o controle da moto e caiu, fazendo com que os agentes prosseguissem com a abordagem.

Leia também: BR-101: PRF recupera carro usado em práticas de estelionato

Ao ser questionado sobre a origem do automóvel. O condutor afirmou que adquiriu a motocicleta de um homem em Pedro Canário. Ao averiguarem os elementos identificadores, os policiais descobriram que a moto era clonada.

O motociclista e o veículo foram encaminhados para o Delegacia de Polícia Civil de São Mateus para os procedimentos do flagrante.