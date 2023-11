Marataízes: homem é encontrado morto dentro de rio

Um homem foi encontrado morto dentro de um rio, no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes. Segundo a Polícia Militar (PMES), o cadáver estava boiando e foi localizado na manhã deste sábado (25).

“No local, o solicitante relatou que ao avistar o corpo na água, o amarrou pela camisa e prendeu no cais de onde saem os barcos. A Polícia Civil foi acionada. O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo da água”, disse a PM por meio de nota.

LEIA TAMBÉM: Vandalismo: instituto social é arrombado e destruído em Cachoeiro

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.