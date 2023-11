Vandalismo: instituto social é arrombado e destruído em Cachoeiro

O Instituto Nossa Senhora da Penha, antiga escola da Irmã Margarida, foi alvo de vandalismo na madrugada deste sábado (25). A entidade, localizada no bairro União, em Cachoeiro, foi completamente destruída e teve portas arrombadas, janelas quebradas e armários arrombados.

“Forçaram para abrir portas. As que conseguiram arrombar, abriram armários do arquivo, jogaram pastas no chão, arrancaram um extintor de incêndio, quebraram o vidro de uma janela com pedra. Arrombaram as portas do banheiro, jogaram vidros de sabonete no chão”, relatou uma voluntária da instituição.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação da depredação do espaço, mas um Boletim de Ocorrência eletrônico foi registrado na Polícia Civil.

Apesar da destruição, nenhum objeto de valor foi levado e o atendimento a comunidade não será prejudicado.

“Nós do Conselho do Instituto somos todos voluntários! Durante o ano, desenvolvemos ações para a comunidade: aulas de futebol, capoeira, balé, contando com corações generosos. Agora fomos surpreendidos com esse ato lamentável e triste”, ressaltou.