Marataízes institui horário especial para atendimento de saúde ao trabalhador

A Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes discutiu com a equipe da Atenção Primária em Saúde o projeto “Trabalhar sim, adoecer não!“, que visa ampliar o horário de atendimento nas unidades básicas de saúde para atender a classe trabalhadora.

A ação tem como objetivo principal fazer com que os trabalhadores tenham acesso aos serviços de saúde, para além do horário comercial, com as unidades funcionando todas as segundas-feiras, conforme cronograma abaixo, das 17h às 22h.

Outro objetivo ao oferecer o atendimento noturno é evitar que os trabalhadores faltem ao trabalho para cuidados de saúde de rotina.

Dessa forma, pretendemos garantir que possam realizar suas consultas sem interrupções, mantendo o equilíbrio entre trabalho e saúde. O projeto contará com atendimento médico, odontológico, enfermagem, vacinação, entre outros serviços. Confira o cronograma e procure sua unidade de saúde:

20/11 – Pontal – Barra – CAIC

27/11 – Cidade Nova – Marataízes I – Marataízes II

04/12 – Jacarandá – São João – Boa Vista

11/12 – Praia dos Cações – Lagoa Dantas – Lagoa Funda

18/12 – Pontal – Barra – CAIC