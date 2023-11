Meeting Pedra Azul prepara o terreno para a Espírito Madeira 2024

Na última sexta-feira (24), líderes e empresários da cadeia produtiva madeireira capixaba se reuniram no “Meeting Pedra Azul”, um evento que marcou o kickoff para a feira Espírito Madeira 2024 e abordou temas cruciais, incluindo os resultados da “Espírito Madeira 2023 – Design de Origem” realizado de 14 a 16 de setembro, em Venda Nova do Imigrante (ES), e a Reforma Tributária.

O evento foi realizado na Pousada Eco da Floresta, em Pedra Azul (Domingos Martins- ES), e contou com debates com profissionais renomados. Tiago Esmeraldino (FE Advogados), Gabriel Feitosa (mestre em Administração), Pablo Lira (IJSN), Ezequiel Loureiro Nascimento (gerente de Negócios do Bandes) e Paulo Baraona (vice-presidente da Findes e representante da 5 Estrelas Construtora) compartilharam insights e perspectivas sobre o futuro da indústria madeireira no Espírito Santo.

Leia também: Vitória Stone Fair 2024 será realizada de 30 de janeiro a 2 de fevereiro

O destaque do encontro foi o anúncio da próxima edição da “Espírito Madeira”, agendada para os dias 07, 08 e 09 de novembro de 2024. Os organizadores compartilharam os números alcançados no primeiro evento, incluindo a movimentação financeira de R$ 29,8 milhões durante os três dias de programação.

A participação de oito Estados evidenciou o alcance nacional do evento, reforçando a importância de representar todos os elos da cadeia madeireira. De acordo com os idealizadores da “Espírito Madeira”, Paula Maciel e Antônio Nicola, o foco da próxima edição será ampliar ainda mais essa representatividade, abordando tópicos da atualidade, como construções modulares, rastreabilidade em florestas nativas e plantadas, e a voz ativa dos sindicatos.

Paula enfatizou o compromisso com a responsabilidade socioambiental. Ela anunciou que a primeira edição da Feira foi neutralizada em termos de ESG (Ambiental, Social e Governança), evidenciando o comprometimento em promover impactos positivos na sociedade.

Mais do que um encontro empresarial, o Meeting Pedra Azul representou um momento crucial para a troca de conhecimento e o planejamento conjunto de iniciativas que impulsionarão o setor nos próximos anos. A edição de 2024 do Espírito Madeira promete ser mais um marco na consolidação da indústria madeireira capixaba como referência nacional.

A Feira

A Feira impactou mais de 10 mil pessoas, sendo 6.000 visitantes, com apenas 20% dos 130 expositores movimentando mais de R$ 26 milhões em negócios. Durante o evento, um único expositor comercializou 15 máquinas florestais, consolidando o segmento como líder em negócios da primeira edição, em setembro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante, a “Capital Nacional do Agroturismo”.

O evento de estreia se solidificou como notável da cadeia produtiva da madeira no cenário nacional por reunir num único espaço todos os segmentos dessa cadeia, de ponta a ponta. Além disso, com 40 palestrantes e mais de 51 horas de programação, a primeira edição da “Espírito Madeira” encantou o público em geral com uma série de eventos e atrações culturais.

A “Espírito Madeira- Design de Origem 2023” foi uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, com correalização da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e apoio do Sebrae/ES, Aderes, IEL, Governo do Estado do Espírito Santo, Grafitusa, Sindmadeira, Ufes, Sindimol, Sindmóveis e Amunes, com patrocínio da Findes/Sesi/Senai, Sicoob, Crea-ES e Placas do Brasil, acessibilidade em Libras Klumie e marketing digital Weslley Aguiar (TMZ digital), estrategista Digital e especialista em marketing digital.

Fotos: Leandro Fidelis/AssCom ES Madeira