Moradores fazem “aniversário de buracos” e prefeito de Ibitirama reage

Os moradores de Ibitirama realizaram um protesto, neste sábado (4), para cobrar o recapeamento asfáltico e melhorias na estrada que liga o Distrito de Santa Marta ao centro da cidade.

A manifestação inusitada contou com balão de festa, um bolo de aniversário temático e uma carreata. A reivindicação chamou a atenção do prefeito de Ibitirama, Ailton Vein, que reagiu com a garantia de que o problema dos buracos na estrada deve ser solucionado já na próxima semana.

“Segunda-feira, dia 6 de novembro, já começa o tapa buraco. Não começou ainda por causa da chuva. O trecho Ibitirama X São José, já está pronto. Se o tempo tiver bom, daremos início ao asfaltamento até Santa Marta e depois de Santa Marta a Pedra Rocha”, explicou o prefeito.

Quanto a parte da estrada que cedeu, há cerca de cinco anos, o chefe do Poder Executivo municipal afirmou que já está em contato com o Governo do Estado para resolver a situação o mais breve possível.

Conforme explica Sumara Freitas Coelho, uma das organizadoras do “aniversário dos buracos”, tem um trecho que só está funcionando meia pista.

“Por isso que agora estamos reivindicando. Com essas fortes chuvas, está correndo grande risco. Teve um acidente, na semana retrasada, que o caminhão foi desviar de um buraco, bateu de frente com uma moto e a menina teve fratura exposta no joelho”, explicou a moradora.