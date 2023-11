Mulher fica com o corpo queimado após o marido jogar óleo quente no ES

A Polícia Militar (PM), foi acionada na manhã da última segunda-feira (21) e prosseguiu até o bairro Primavera, em Viana, onde populares relataram que dentro de uma residência estaria uma mulher em cárcere privado pelo próprio companheiro.

De acordo com a PM, os militares tiveram acesso às chaves do portão e entraram no quintal da casa, sendo recebido pelo suspeito. Ele abriu a porta e permitiu que a equipe entrasse para averiguar a denúncia, sem nenhuma resistência.

Durante averiguação, os policiais perceberam a casa totalmente revirada e móveis quebrados. A vítima foi localizada em um quarto e, imediatamente, relatou aos militares que ao longo da madrugada teria sofrido diversas agressões por parte do companheiro, como chutes nas costelas, socos e golpes na cabeça, além do homem ter esquentado uma quantidade de óleo e jogado contra ela. O acusado também teria colocado fogo em roupas dentro do guarda roupa, que ainda tinha sinais de chamas.

A mulher apresentava marcas pelo corpo, assim como vermelhidão no colo provocada pelo óleo quente. Em primeiro momento, ao receber a informação de que seria conduzido a delegacia, o suspeito não apresentou reação, mas ao ser afirmado que seria levado ao Plantão Especializado da Mulher, o suspeito resistiu, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

Já na delegacia, ainda dentro da viatura, o homem se deparou e furtou o cobre por diversas vezes, se lesionando e causando danos à viatura. Ainda, proferiu ameaças contra a companheira dizendo que ao ser solto voltaria para acabar com a vida dela.