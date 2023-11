Na trave! Mega-Sena acumula e duas apostas do ES acertam a quina

O último sorteio da Mega-Sena, concurso 2656, realizado na última terça-feira (14) não teve ganhador do prêmio principal, que acumulou e pode pagar no próximo sábado (18) R$ 43 milhões.

Os números sorteados foram 20-24-27-46-57-58.

Entretanto, de acordo com a Caixa Econômica, 62 apostadores acertaram a quina (cinco acertos) entre elas dois sortudos ou sortudas do Espírito Santo. Cada um vai receber R$ 47.313,97. Já 3.946 apostas acertaram a quadra (quatro acertos) e irá ganhar R$ 1.062,00.

Quem quiser fazer uma fézinha, a aposta mínima, de seis números custa R$ 5,00 e pode ser feita até as 19h no dia do sorteio, que é realizado às 20h.