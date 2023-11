No ES, Bolsonaro receberá mais alta honraria do Legislativo capixaba

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realizará nesta sexta-feira (10), às 15h, sessão solene para entrega da comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins, a mais alta honraria deste Poder, e do Título de Cidadão Espírito-Santense ao presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).

A proposição da solenidade foi aprovada nesta quarta-feira (8), durante a sessão ordinária. A condução dos trabalhos na sexta-feira ficará a cargo do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), que teve a iniciativa de propor a entrega da Ordem do Mérito Domingos Martins a Bolsonaro. Já o título de cidadania foi proposto pelo deputado estadual Capitão Assumção (PL).

“Será um momento festivo, no qual poderemos dialogar e celebrar com os patriotas. Agradecemos ao presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, pela sensibilidade de verificar e de organizar com os deputados a estrutura da Casa para esta solenidade que receberá uma autoridade com nível de Chefe de Estado”, afirmou Bahiense.