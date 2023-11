Nutrição de pacientes com câncer ganha destaque na saúde do ES

A nutrição de pacientes com câncer pautou a reunião entre o deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), o secretário estadual de Saúde, Miguel Duarte, e o subsecretário Tadeu Marino.

O tema foi discutido nesta terça-feira (8) e contou com a participação da nutricionista Rafaela Donadeli e do Conselho Regional de Nutrição.

“Estivemos com o secretário Estadual de Saúde, Miguel Duarte, e o subsecretário Tadeu Marino, para falar sobre os pacientes com câncer e uma demanda muito especial: a suplementação oral e enteral, ou seja, uma fórmula nutricional completa que pode ser administrada por via oral ou por sonda posicionada no intestino ou estômago”, explicou o parlamentar,

Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o mandato de Dr. Bruno apresentou a Indicação 2362/2023, para que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, estude o fornecimento de fórmulas nutricionais oral/enteral a pacientes oncológicos em tratamento ou acompanhamento, com desnutrição instalada ou risco nutricional grave.